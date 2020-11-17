Радулов рассказал, как получил штраф за превышение скорости в США

Нападающий «Далласа» Александр Радулов поделился опытом общения в американской полицией.

— Они раз меня в этом году хлопнули. Я ехал, спешил. Профукал время, — сказал Радулов в эфире «Радио Шансон». — И понимаю, что нужно поднажать. А тут пробка. Понимаю, что не успеваю. Наконец, вырываюсь из пробки и тупо нажимаю. Понимаю, что все же успеваю к самому собранию команды.

Конечно, меня остановили. Полицейский говорит: «Ты превысил». А нам после собрания и тренировки сразу вылетать. Я такой солидный, на костюме: «Я вот в хоккей играю. Еду на собрание. А потом у нас сразу игра. Понимаю, что нарушил. Можно как-то побыстрее?» — Не то, чтобы отпустить, а штраф выписать. А он мне говорит: «Ты меня извини, за хоккеем не слежу. Я американский футбол смотрю». И пошел писать штраф.