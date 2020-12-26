Радулов рассказал, как его обманул банк, куда он переводил деньги

Нападающий «Далласа» и сборной России Александр Радулов рассказал про то, как его обманул банк, куда он переводил зарплату в течение 10 лет. Сумма, которую он не получил, составила около 1,5 миллиарда рублей.

Банк принадлежит близкому другом Радулова Сергею Кононову. Большую часть денег хоккеист переводил именно в этот банк из-за выгодных условий, оставляя себе только на расходы.

«Узнал, что банк отзывает лицензии не от этих людей, которые являлись моими друзьями, а от третьях лиц, — отметил Радулов в эфире Телеканала «Россия 24». — Поехал разговаривать. Мне сказали, что все нормально и все вернут: «Мы же друзья». В итоге до сих пор ничего нет вернули.

Каждую встречу с ним я получаю какие-то непонятные ответы и обещания. Они никак не выполняются. Близкие мне посоветовали, приехать проверить документы. Мы начали с юристами все проверять. Поняли, что нужно еще встречаться. Мы встретились, но ничего нового я не услышал. Потом решил обратиться в органы власти. Какой другой вариант?".