Радулов прокомментировал победу в матче с «Лос-Анджелесом», в котором он забросил победную шайбу

Нападающий «Далласа» Александр Радулов прокомментировал победу над «Лос-Анджелесом» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который стал для россиянина 500-м в лиге (без учета плей-офф).

«500 матчей в НХЛ — это отличная цифра, но я пытался не думать об этом, потому что сейчас нужно волноваться о победах. В данный момент это самое важное для нас, с учетом положения команды в таблице. Всегда приятно, когда покоряются какие-то достижения, но для меня главным был фокус на сегодняшнем матче», — приводит официальный сайт НХЛ слова Радулова.

В игре с «Лос-Анджелесом» Радулов стал автором победной шайбы. Россиянин был признан первой звездой матча и стал второй звездой дня.