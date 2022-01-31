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Сегодня, 06:22

Радулов признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Форвард «Далласа» Александр Радулов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:1).

Россиянин забросил вторую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 28 игр.

Первой звездой встречи стал игрок «Далласа» Тайлер Сегин, который оформил дубль, вторая звезда — вратарь Джейк Оттингер.

В текущем сезоне Радулов набрал 15 (2 + 13) очков в 36 матчах.

Источник: https://www.nhl.com/gamecenter/bos-vs-dal/2022/01/30/2021020789#game=2021020789,game_state=final,game_tab=stats
Александр Радулов
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 46 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

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Игорь Шестеркин

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