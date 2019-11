Радулов после вбрасывания забросил пятую шайбу в сезоне. Видео

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль», после первого периода счет 1:0. На 16-й минуте большинство реализовал российский форвард «звезд» Александр Радулов после того, как Тайлер Сегин выиграл вбрасывание. Это его пятый гол в сезоне. В 16 встречах на его счету 9 (5+4) очков.

