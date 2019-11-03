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Радулов после вбрасывания забросил пятую шайбу в сезоне. Видео

03:00
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль», после первого периода счет 1:0. На 16-й минуте большинство реализовал российский форвард «звезд» Александр Радулов после того, как Тайлер Сегин выиграл вбрасывание. Это его пятый гол в сезоне. В 16 встречах на его счету 9 (5+4) очков.

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