Радулов подписал 5-летний контракт с "Далласом"

Как и предполагал "СЭ", нападающий Александр Радулов подписал контракт с "Далласом", информирует официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет, а его сумма составляет 31,25 миллиона долларов.
В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".
Радулов - в "Далласе". Почему "Монреаль" обречен
The Dallas Stars have signed forward Alexander Radulov to a five-year, $31.25-million contract. https://t.co/Nf1f6FUAxm– Dallas Stars (@DallasStars) 3 июля 2017 г.
.BattleFish.
в Монреале играть не с кем, один толковый Гальченюк и все по сути, правильно сделал, что ушел, я думаю он так и планировал потребовав невыполнимые условия контракта!
09:06
.BattleFish.
Крутяк, очень рад за Раду, хоть будет с кем играть!
08:55
ростовский свин
Vasek...на западе всего 5-6 команд, способных на удачный сезон. Нэшвилл, как финалист; Чикаго по умолчанию; Анахайм за счет опыта; Эдмонтон за счет мега-таланта на кв.м; и может ещё Миннесота или Сан-Хосе. Поэтому Даллас, решивший проблему с вратарем (Бишоп),...немного не согласен со списком команд .....нэшвил -да, анахайм -да, минесота, сан-хосе, чикаго -нет, эдмонтон - будет зависить как подлатают дыры в составе за счет молодежи - пульюярви и т.д.-но скорее да, жду что калгари и виннипег станут серьезной силой.
08:24
Vasek
marksan, Даллас способен всех выносить на западе. Интересный вывод, но статистика пока говорит о другом. Сезон 2016-2017 Даллас завершил с показателем 33-49, заняв 11-е место в Западной конференции. Может Саша поможет всех выносить ------------------------- на западе всего 5-6 команд, способных на удачный сезон. Нэшвилл, как финалист; Чикаго по умолчанию; Анахайм за счет опыта; Эдмонтон за счет мега-таланта на кв.м; и может ещё Миннесота или Сан-Хосе. Поэтому Даллас, решивший проблему с вратарем (Бишоп), укрепивший оборону (Мето), а теперь ещё атаку - Ганзал+Радулов. Там ещё проспектов толковых на 2 команды - любого из них в дедлайн можно будет обменять на опытного игрока для кратковременного усиления состава перед плей-офф. Выглядят фаворитом на бумаге.
23:10 3 июля
bezik
сотряс Лайне*
23:10 3 июля
bezik
У Далласа в прошлом сезоне была эпидемия травм плюс чудесный финский дуэт, который затягивал звезд на дно.Вообще мне кажется, что от Запада выйдут Даллас, Виннипег, Чикаго, СЛБ, Миннесота, Анахайм, Эдмонтон и Калгари. Не верю я почему-то в финалистов КС. Их игра в регулярке может и не принести успех. Ну конечно может случиться какой-нибудь шальной сотряс , травма Тарасенко или еще что
23:09 3 июля
ростовский свин
marksan.... много ли от того далласа будет в сезоне 2017-18, и если на то пошло вспомни где был даллас в сезоне 2015-2016....
21:01 3 июля
marksan
Vasek___Даллас способен всех выносить на западе. Интересный вывод, но статистика пока говорит о другом. Сезон 2016-2017 Даллас завершил с показателем 33-49, заняв 11-е место в Западной конференции. Может Саша поможет всех выносить.
20:56 3 июля
marksan
Монте-Кристо(Мститель)_____ Откуда такие мысли? Кузнецов моложе Радулова на 5 лет. Это большой плюс. Показатели за сезон 2016-2017: Радулов - 54 очка в регулярке в 76 матчах, Кузнецов - 59 очков в 82. В плэй-офф: Радулов - 7 (2+5) в 6 матчах, Кузнецов - 10 (5+5) в 13 матчах. Всего игр в НХЛ - 261 игра, Радулов - 230. Но возраст! Радулов не Ягр!
20:51 3 июля
Vasek
ах да, контракт хороший. До 35 Раду еще не начнет сдавать сильно.
20:48 3 июля
Vasek
Даллас способен всех выносить на западе. Но Восток пока сильнее.
20:47 3 июля
Монте-Кристо(Мститель) .
Радулов, однозначно, сильнее Кузнецова. Даллас выиграл ! А вот менеджмент Вашингтона делает глупость за глупостью.
20:25 3 июля
Бармалей3000
Да сильно!
20:02 3 июля
ростовский свин
даллас суперперспективное место: потенциальный обладатель КС уже в этом сезоне.Бишоп в воротах, отличная по именам оборона =клингберг, линдел, хэмьюс, мето ... есть еще наиперпективный хонка, плюс на этом драфте выбрали хескайнена под 3 номером, в нападении и так все ясно - укомплектованы под завязку : сегин - бенн-радулов суперударное звено, есть глубина по центрам - спецца -2 звенно, ганзал -3 , факса -4. надеюсь еще ничушкина подтянут. хичкок наведет порядок в защите (вечная проблема старс), и будет этот даллас как далллас модано конца 1990х.... лучшего варика для радулова не найти: и по баблу хорошо - налоги в техасе не канадские, и команда в расцвете, масса перспективных проспектов, если учесть что претенденты прошлых лет: вашингтон, тампа, чикаго, потихоньку разваливаются, питсбург не становится сильней. даллас уже сейчас может взять чашку.
20:01 3 июля
bezik
В Далласе есть с кем играть. Укрепили вратарскую позицию. Бенн, Сегин, Раду, Спецца, Ханзал. Вполне. нормальные Ритчи, Факса и Руссель. Приличная защита: Клингберг, Линделл, Мето ит Хэмьюс. Короче в ПО обязаны попадать, а там вполен по силам и КС брать
19:56 3 июля
tonipi
даааа! классное первое звено вырисовывается! ))))
19:56 3 июля
inspire
и по налогам выиграл ...
19:48 3 июля
shurikfromkaragay
теперь, видимо Маркова, подпишет Монреаль
19:42 3 июля
Якут Хан
Убойная связка намечается! Лишь бы пресловутая химия нашлась))) По деньгам мало, лямов 8 минимум стоит этот парень выжигающий лед перед собой.
19:42 3 июля
xantr
Бенн - Сегин - Радулов уже жду не дождусь как они будут разрывать наконец-то у Сани будут партнеры его уровня =)
19:38 3 июля
ADMIRAL(495)
да ну..
19:34 3 июля
Восставший из пепла
Неплохо РАД! Только с кем там играть?!
19:34 3 июля