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Радулов — первая звезда матча «Даллас» — «Вегас»

07:41
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«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» — 4:2. Первой звездой встречи был признан нападающий «звезд» Александр Радулов. Россиянин дважды реализовал большинство и выполнил результативную передачу.

Также на его счету в этой встрече показатель полезности «+1», 5 бросков в створ и блокшот за 15.35 на льду.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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