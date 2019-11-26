«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» — 4:2. Первой звездой встречи был признан нападающий «звезд» Александр Радулов. Россиянин дважды реализовал большинство и выполнил результативную передачу.

Также на его счету в этой встрече показатель полезности «+1», 5 бросков в створ и блокшот за 15.35 на льду.

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