Радулов — первая звезда матча «Даллас» — «Айлендерс»
07:48
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» — 3:1. Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «звезд» Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка. Также на его счету звание первой звезды встречи, 3 броска в створ и блок-шот за 14.56 на льду.
First star of the night! ?#NYIvsDAL | #GoStars pic.twitter.com/Ml5yXsyUrz— Dallas Stars (@DallasStars) December 8, 2019
До этого Александр пропустил матч с «Виннипегом» по решению главного тренера Джима Монтгомери
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