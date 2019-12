«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» — 3:1. Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «звезд» Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка. Также на его счету звание первой звезды встречи, 3 броска в створ и блок-шот за 14.56 на льду.

