Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. В игре с «Оттавой» (1:0) он отразил все 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой назван нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер. В матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ) он отметился дублем.

Первой звездой признан нападающий «Далласа» Александр Радулов. В игре с «Вегасом» (4:2) он набрал 3 (2+1) очка.

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