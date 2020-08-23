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Радулов отметился голом в матче «Колорадо» — «Даллас»

04:11
Александр Радулов. Фото AFP
Александр Радулов. Фото AFP
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Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Россиянин забил третий гол своей команды. После первого периода счет игры 3:1 в пользу «Далласа».

Также Радулов заработал одно очко за результативный пас. Он сделал ассист Тайлеру Сегину, открывшему счет в игре.

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