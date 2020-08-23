Радулов отметился голом в матче «Колорадо» — «Даллас»
04:11
Форвард «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».
Wow. @jamiebenn14 ?? Alexander Radulov (@RADUL22). A thing of beauty. #StanleyCup— NHL (@NHL) August 23, 2020
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Россиянин забил третий гол своей команды. После первого периода счет игры 3:1 в пользу «Далласа».
Также Радулов заработал одно очко за результативный пас. Он сделал ассист Тайлеру Сегину, открывшему счет в игре.