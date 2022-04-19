Радулов отдал голевую передачу и прервал 10-матчевую серию без очков

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» отдал результативную передачу. Гол забилРоопе Хитц, еще одним ассистентом выступил Джо Павелски.

35-летний Радулов прервал серию из 10 матчей без очков. Всего вв этом сезоне он провел 67 матчей, в которых набрал 22 (4+18) очка.