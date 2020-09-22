Радулов обошел Фетисова по голевым передачам в плей-офф НХЛ

«Тампа» обыграла «Даллас» во втором матче финала Кубка (3:2). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов сделал две голевые передачи.

Теперь на его счету 27 результативных передач за карьеру в плей-офф. 34-летний россиянин опередил по этому показателю защитников Дмитрия Миронова и Вячеслава Фетисова?, у которых по 26 передач.

Радулов вышел на 18-е место в истории НХЛ по количеству голевых передач среди российских игроков.