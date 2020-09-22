НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Радулов обошел Фетисова по голевым передачам в плей-офф НХЛ

07:25
22 сентября. Александр Радулов (справа). Фото nhl.com
22 сентября. Александр Радулов (справа). Фото nhl.com
Теги:

«Тампа» обыграла «Даллас» во втором матче финала Кубка (3:2). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов сделал две голевые передачи.

Теперь на его счету 27 результативных передач за карьеру в плей-офф. 34-летний россиянин опередил по этому показателю защитников Дмитрия Миронова и Вячеслава Фетисова?, у которых по 26 передач.

Радулов вышел на 18-е место в истории НХЛ по количеству голевых передач среди российских игроков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5238
Все опросы
Кто выиграет финал Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир