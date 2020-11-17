Радулов: «Неприятно проигрывать, когда ты оказался так близко к своей мечте»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов рассказал, как переживал поражение в финале Кубка Стэнли от «Тампы».

— Конечно, неприятно проигрывать, когда ты оказался так близко к своей мечте, — сказал Радулов в эфире радио «Шансон». — Но мы отдали все свои силы. Кто-то должен был проиграть. Сильнее они оказались в тот момент.

Они красавцы, безусловно. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Я не люблю оправдываться. Мы будем двигаться только вперед.

И на меня орали, и я орал. Это нормальные, рабочие моменты.