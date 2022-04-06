Радулов не забивает семь матчей подряд

Нападающий «Далласа» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2).

35-летний россиянин провел на льду 11:02 (1:58 — в большинстве), за которые совершил 1 бросок в створ при показателе полезности «0».

Безголевая серия Радулова достигла семи матчей. Всего в этом сезоне он провел 62 матча, в которых набрал 21 (4+17) очков.