Радулов назвал Маккиннона лучшим хоккеистом мира

Нападающий «Далласа» Александр Радулов назвал форварда «Колорадо» Натана Маккиннона лучшим хоккеистом мира на данный момент.

«Мое личное мнение — это Натан Маккинон из «Колорадо», — сказал Радулов в эфире «Радио Шансон». — Если говорить о наших, то их много. Это и великий Овечкин, и Малкин. Они уже все выиграли. Молодых много — Панарин, Кучеров, Василевский. Тарасенко. Все в топе. Подрастает новое поколение. Гурьянов выстрелил в «Далласе». У нас хорошая молодежь.

Но если отвечать на вопрос объективно, не важно, канадец я или русский, то человек из «Колорадо», играющий под номером 29, на данный момент номер один».