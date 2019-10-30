Радулов, набравший 4 очка, стал первой звездой матча с «Миннесотой»

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой стал защитник «Далласа» Миро Хейсканен, сделавший две голевые передачи, а замкнул тройку лучших нападающий «Уайлд» Эрик Стаал?, набравший 2 (1+1) очка.

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