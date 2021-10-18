Радулов набрал первое очко в сезоне в матче против «Оттавы»
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Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
35-летний россиянин сделал результативную передачу в голе «Старз». Шайбу забросил Михаэль Раффль.
Для Радулова это третья игра в сезоне. В минувшем сезоне форвард набрал 12 (4+8) очков в 11 матчах НХЛ.
Right place, right time for the good guy. ?— Dallas Stars (@DallasStars) October 17, 2021
?: @ballysportssw pic.twitter.com/Vrx5NCY9Oa
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