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Радулов набрал первое очко в сезоне в матче против «Оттавы»

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Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

35-летний россиянин сделал результативную передачу в голе «Старз». Шайбу забросил Михаэль Раффль.

Для Радулова это третья игра в сезоне. В минувшем сезоне форвард набрал 12 (4+8) очков в 11 матчах НХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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