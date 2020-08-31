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Радулов набрал 40-е очков в Кубке Стэнли в 50 играх

01:53
Александр Радулов. Фото AFP
Александр Радулов. Фото AFP
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Форвард «Далласа» Александр Радулов заработал очко за результативный пас в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо». После первого периода его команда ведет со счетом 3:0.

Россиянин принял участие в атаке, которая закончилась голом Джейми Бенна. Радулов набрал 40 (18+22) очков в Кубке Стэнли. Сегодняшний матч стал для него 50-м в плей-офф за карьеру.

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