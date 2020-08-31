Радулов набрал 40-е очков в Кубке Стэнли в 50 играх

Форвард «Далласа» Александр Радулов заработал очко за результативный пас в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо». После первого периода его команда ведет со счетом 3:0.

Jamie Benn makes it 3-0 for the Stars (-115 ML) just ten minutes in.



The Stars are now -750 on the live line. pic.twitter.com/EcockGMao9 — Bet The Pucks (@betthepucks) August 30, 2020

Россиянин принял участие в атаке, которая закончилась голом Джейми Бенна. Радулов набрал 40 (18+22) очков в Кубке Стэнли. Сегодняшний матч стал для него 50-м в плей-офф за карьеру.