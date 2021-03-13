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Радулов может сыграть против «Коламбуса»

04:30
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов может сыграть в воскресенье, 14 марта, против «Коламбуса». Из-за травмы форвард пропустил 14 матчей.

«Это один из самых креативных игроков в нашем составе, против которого очень тяжело играть. Он всегда жаждет забить гол и что-то придумать. Нам его однозначно не хватало, что видно по результатам. Надеюсь, что завтра он сыграет, а его энергия нам поможет», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова тренера «Старз» Рика Боунесса.

В этом сезоне Радулов сыграл в 8 матчах и набрал 11 (3+8) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/radulov-blizok-k-vozvrashcheniyu-v-sostav-dallasa/c-322433600

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