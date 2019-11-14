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Радулов — лидер НХЛ среди форвардов по двухминутным удалениям

10:44
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«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Далласу» — 1:3. На счету российского форварда «звезд» Александра Радулова 2 минуты штрафа, бросок в створ, силовой прием и 2 блокшота за 17.14 на льду. По двухминутным удалениям (11) он вышел на первое место в лиге. Столько же у Брэда Маршана из «Бостона».

В 19 матчах на счету 33-летнего россиянина 10 (5+5) очков при показателе полезности «+7».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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