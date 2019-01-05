Радулов и Кузнецов повздорили во время игры между "Далласом" и "Вашингтоном"
Нападающий "Далласа" Александр Радулов и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов повздорили во время игры регулярного чемпионата НХЛ. Россияне устроили небольшую стычку около бортика, но судья быстро развел их в стороны, хотя после этого Радулов и Кузнецов продолжили обмениваться какими-то словами.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Далласа" в овертайме. Победу "Старз" принес дубль Тайлера Сегина.
Radulov & Kuznetsov present: A Comedy of Bad Manners pic.twitter.com/ZKH1y5RmKv– b. (@youripides) 5 января 2019 г.
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