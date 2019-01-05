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5 января 2019, 11:00

Радулов и Кузнецов повздорили во время игры между "Далласом" и "Вашингтоном"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Нападающий "Далласа"  Александр Радулов и форвард "Вашингтона"  Евгений Кузнецов повздорили во время игры регулярного чемпионата НХЛ. Россияне устроили небольшую стычку около бортика, но судья быстро развел их в стороны, хотя после этого Радулов и Кузнецов продолжили обмениваться какими-то словами.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Далласа" в овертайме. Победу "Старз" принес дубль Тайлера Сегина.

 

Александр Радулов
Евгений Кузнецов (хоккей)
Тайлер Сегин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
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