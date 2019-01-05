Радулов и Кузнецов повздорили во время игры между "Далласом" и "Вашингтоном"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов повздорили во время игры регулярного чемпионата НХЛ. Россияне устроили небольшую стычку около бортика, но судья быстро развел их в стороны, хотя после этого Радулов и Кузнецов продолжили обмениваться какими-то словами.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Далласа" в овертайме. Победу "Старз" принес дубль Тайлера Сегина.