«Радулов хлестанул бы тебя клюшкой». Безумный эфир с Шевченко и Лемтюговым
15:45
Сегодня гостем нашего традиционного хоккейного эфира с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко стал известный нападающий Николай Лемтюгов.
В ярком и местами даже безумном онлайне обсудили вспышки коронавируса в КХЛ, номинацию Артемия Панарина на «Харт Трофи», потолок зарплат, а также отношения журналистов с хоккеистами.
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Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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