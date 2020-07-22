«Радулов хлестанул бы тебя клюшкой». Безумный эфир с Шевченко и Лемтюговым

Сегодня гостем нашего традиционного хоккейного эфира с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко стал известный нападающий Николай Лемтюгов.

В ярком и местами даже безумном онлайне обсудили вспышки коронавируса в КХЛ, номинацию Артемия Панарина на «Харт Трофи», потолок зарплат, а также отношения журналистов с хоккеистами.