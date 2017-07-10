Радулов будет играть в "Далласе" под 47-м номером

Новички "Далласа" определились с игровыми номерами на следующий сезон. Нападающий "Звезд" Александр Радулов будет играть в команде под своим традиционным 47-м номером.

Напомним, что россиянин заключил контракт с "Далласом" на пять лет, за которые он заработает 31,25 миллиона долларов. В прошлом сезоне на счету Радулова было 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".