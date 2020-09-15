«Рад тому, что мне выпала возможность работать с ним». Лавиолетт проведет встречу с Овечкиным

Новый главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать с нападающим Александром Овечкиным.

— Я реально рад тому, что мне выпала возможность работать с ним, — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ. — Когда смотришь плей-офф, то замечаешь много хороших вещей, которые делает Овечкин. Начиная с того, что он отлично использует свои физические данные и размеры. А ведь еще есть блокированные броски в зоне защиты, работа по всей площадке и настоящий характер лидера.

Новый тренер сказал, что пока не разговаривал ни с Овечкиным, ни с другими игроками «Вашингтона». Но в его ближайших планах сделать это.