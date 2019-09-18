Белорусский форвард Алексей Протас, дебютировавший за «Вашингтон», рассказал о простом и важном совете своего одноклубника Александра Овечкина.

— Россиян в «Кэпиталз» много, — цитирует hockey.by Протаса. — С Дмитрием Орловым, к примеру, мы в одной группе тренировались несколько дней. Есть еще Саша Алексеев, которого выбрали в первом раунде драфта в прошлом году, и Кристофер Биндулис из Латвии — с ним мы живем вместе. Он тоже говорит по-русски — это облегчает общение.

Конечно, это помогает. Я уже перезнакомился со всеми русскими ребятами — все очень классные. Буквально вчера познакомился с Александром Овечкиным. Он дал простой и очень важный совет: «Работай — и все будет супер!»

Как поздравил Овечкина с днем рождения? Просто подошел к нему между занятиями и поздравил. Он меня поблагодарил и сказал, что смотрел матч с «Чикаго». Говорит: «Молодчик, продолжай в том же духе».