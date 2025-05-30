Работавший с Овечкиным в «Вашингтоне» Ламберт стал новым главным тренером «Сиэтла»

«Сиэтл» объявил о назначении Лэйна Ламберта на пост главного тренера команды.

«В процессе собеседования нас впечатлила стратегия Лэйна и его видение команды. Он был неотъемлемой частью победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли и выхода «Айлендерс» в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ два раза подряд. Мы полностью уверены в том, что Лэйн поведет эту команду за собой», — заявил генеральный менеджер «Кракен» Джейсон Боттерилл.

Последний сезон 60-летний канадец провел в роли помощника главного тренера в «Торонто». Главным тренером он был только в «Айлендерс» с 2022 по 2024 год. Также Ламберт работал ассистентом Барри Тротца в «Вашингтоне», под руководством которого команда с россиянином Александром Овечкиным в составе выиграла Кубок Стэнли-2018.