«Работа Сантой завершена, теперь могу сконцентрироваться на хоккее. Берегись, Ови!» Ягр обратился к Овечкину

Яромир Ягр обратился к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в Рождество.

«Всех с Рождеством! Моя работа Сантой в этом году завершена, теперь я могу сконцентрироваться на хоккее. Берегись, Ови!» — написал у себя в Twitter Ягр.

Merry Christmas to you all. My job as a Santa is finish for this year, so I can concentrate on hockey now. Look out Ovi8 ? pic.twitter.com/ZnOiZBtCYg — Jaromir Jagr (@68Jagr) December 25, 2021

49-летний Ягр продолжает выступать за чешский «Кладно». Напомним, что Овечкин близок к тому, чтобы опередить Ягра по количеству голов в истории НХЛ. Россиянин занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, у него 752 гола. Чех идет на 3-й строчке, на его счету 766 шайб в лиге.