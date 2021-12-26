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«Работа Сантой завершена, теперь могу сконцентрироваться на хоккее. Берегись, Ови!» Ягр обратился к Овечкину

Ягр обратился к Овечкину в Рождество
07:58
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Яромир Ягр обратился к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в Рождество.

«Всех с Рождеством! Моя работа Сантой в этом году завершена, теперь я могу сконцентрироваться на хоккее. Берегись, Ови!» — написал у себя в Twitter Ягр.

49-летний Ягр продолжает выступать за чешский «Кладно». Напомним, что Овечкин близок к тому, чтобы опередить Ягра по количеству голов в истории НХЛ. Россиянин занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, у него 752 гола. Чех идет на 3-й строчке, на его счету 766 шайб в лиге.

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Иван Торопцев все материалы автора
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