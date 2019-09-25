Рабинер произнес вступительное слово перед премьерой фильма «Русская пятерка» в России. Вот оно

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, с 90-х годов пишущий о Русской пятерке «Детройт Ред Уингз» и делавший большие интервью не только с четырьмя из пяти ее членов, но и Скотти Боумэном, Стивом Айзерманом, Никласом Лидстремом и другими людьми из тех «Красных крыльев», был удостоен чести произнести вступительное слово перед премьерой американского документального фильма «Русская пятерка» в России. Она прошла в присутствии около тысячи зрителей в московском кинотеатре «Октябрь» 22 сентября, и на ней побывали трое членов The Russian Five — Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Сергей Федоров (у Вячеслава Козлова, помогающего в «Авангарде» Бобу Хартли, в этот вечер в Балашихе был матч против «Куньлуня»).

В момент, когда Рабинер объявлял о присутствии каждого из них, зал устраивал легендам стоячую овацию. А после показа Фетисов, Ларионов и Фёдоров вместе с режиссером ленты Джошуа Рилом, ее исполнительным продюсером Дэном Мильштейном и продюсером Дженни Фетерович поучаствовали в часовой дискуссии об увиденном и о феномене Русской пятерки. Зал же, в котором также присутствовали легенды отечественного спорта Лариса Латынина и Александр Якушев, не раз реагировал на перипетии фильма бурными аплодисментами.