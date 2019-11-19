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Раанта, Карлсон и Гарланд — три звезды дня

08:25
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НХЛ объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан голкипер «Аризоны» Антти Раанта. На его счету 31 сэйв в матче против «Лос-Анджелеса» (3:0), а также первый матч на ноль в сезоне.

Вторым лучшим игроком стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (5:2). Его результативная серия достигла семи матчей.

Третья звезда — форвард «Аризоны» Конор Гарланд. Он набрал 2 (1+1) очка в победной матче против «Лос-Анджелеса» (3:0).

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