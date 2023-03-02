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Сегодня, 15:22

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвиняется в налоговом мошенничестве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, сообщает издание Ilta-Sanomat.

По данным источника, вероятное уклонение 58-летнего финна от уплаты налогов происходило в Эспоо в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года. В ходе расследования было арестовано более 168?000 тысяч евро активов Тикканена.

«Речь идет о налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никаких преступлений, но налоговая, конечно, считает по-другому», — приводит слова Тикканена Ilta-Sanomat.

Согласно Уголовному кодексу Финляндии, минимальное наказание за это составляет четыре месяца, а максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Тикканен — пятикратным обладателем Кубка Стэнли. Он выигрывал этот трофей четыре раза с «Эдмонтоном» и один раз с «Рейнджерс». В составе сборной Финляндии Тикканен становился бронзовым призером чемпионата мира и Олимпийских игр.

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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 39 20 86
2 Нью-Джерси 60 40 20 85
3 Рейнджерс 61 35 26 79
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 63 30 33 66
7 Филадельфия 62 23 39 57
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 60 47 13 99
2 Торонто 61 37 24 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 60 26 34 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 61 32 29 77
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 59 34 25 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 61 21 40 51
8 Чикаго 60 21 39 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 61 36 25 78
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Эдмонтон 62 33 29 74
4 Сиэтл 60 33 27 72
5 Калгари 61 27 34 67
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 61 18 43 48
8 Анахайм 62 20 42 48
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Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
2.03 04:00
Эдмонтон – Торонто
 5 : 2
2.03 04:30
Даллас – Аризона
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Колорадо – Нью-Джерси
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Вегас – Каролина
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