НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Пять овчарок и сочный шашлык. Овечкин показал, как отдыхает с отцом на даче

09:54
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в Instagram опубликовал сторис, где показал свой отдых.

Вместе с отцом он жарит колбаски и куриные голени на мангале. За действием наблюдают пять овчарок.

В сезоне-2019/20 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

35-летний Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он девять раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир