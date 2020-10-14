Пять овчарок и сочный шашлык. Овечкин показал, как отдыхает с отцом на даче

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в Instagram опубликовал сторис, где показал свой отдых.

Вместе с отцом он жарит колбаски и куриные голени на мангале. За действием наблюдают пять овчарок.

В сезоне-2019/20 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

35-летний Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он девять раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.