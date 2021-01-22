Пять игроков клубов НХЛ отправлены на карантин из-за протокола лиги о Covid-19

Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, а также игроки «Детройта» Сэм Ганье и Джон Меррилл были включены в список хоккеистов, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках из-за протокола лиги о Covid-19, сообщает Sportsnet.

Также в этот список попали защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер и нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли.

Прежде в него были включены российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

По правилам лиги, НХЛ не сообщает, кто из хоккеистов заразился коронавирусом, а кто только мог общаться с больным человеком.

Однако, по данным The Washington Post, российский голкипер «Кэпиталз» сдал положительный тест.