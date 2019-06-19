Пульюярви требует обмена у "Эдмонтона"

Форвард "Эдмонтона" Ессе Пульюярви не желает оставаться в клубе, сообщает журналист TSN Даррен Дреггер. Он намерен продолжить карьеру в другом месте.

– Пульюярви дал понять "Эдмонтону", что хочет обмена в другую команду, – отметил Дргеггер. – Он планирует перезапустить карьеру в другом месте. Видимо, "Ойлерз" готовы смириться, но при этом планируют терпеть при поиске устраивающего их варианта и не собираются легко расставаться с игроком.

В прошедшем сезоне 21-летний набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности "-14" в 46 матчах регулярного чемпионата. На драфте 2016 года он был выбран под общим четвертым номером.

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