Пульюярви может продолжить карьеру в Швейцарии

Четвертый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в швейцарском чемпионате. 22-летний финский форвард подпишет контракт с «Берном» или с «Лангнау», сообщает Watson.

Ранее появлялась информация, что на игрока претендует «Торпедо». Однако форвард отказался ехать в Нижний Новгород.

В минувшем сезоне финн у себя на родине набрал 53 (24+29) очка в 56 играх за «Кярпят».

В НХЛ права на Пульюярви принадлежат «Эдмонтону», однако хоккеист не планирует выступать за «Ойлерз».