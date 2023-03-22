Проворов забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». После двух периодов счет — 5:2.

На 39-й минуте встречи голом отметился российский защитник Иван Проворов. Для 26-летнего россиянина это 5-я шайба в текущем сезоне.