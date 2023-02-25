Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Филадельфия» в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» сократила отставание. Счет на 19-й минуте третьего периода стал 2:5.

Заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал четвертым в сезоне.