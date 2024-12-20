Проворов забросил 3-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 8-й минуте первого периода шайбу забросил российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал третьим в этом сезоне.

Всего 27-летний россиянина набрал 12 (3+9) очков в 33 играх текущей регулярки.