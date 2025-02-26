Проворов забил 7-й гол в сезоне НХЛ

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 9-й минуте второго периода российский защитник Иван Проворов сделал счет 4:1. Для него эта шайба стала 7-й в этом сезоне.