Проворов забил 11-й гол в сезоне. Иван мощным щелчком пробил Василевского
01:35
«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НБА принимает «Филадельфию» (3:1, конец второго периода). На 29-й минуте 11-й гол в сезоне забил защитник гостей Иван Проворов. Он реализовал удаление Никиты Кучерова, пробив Андрея Василевского.
Provorov on the power play! | @skiJFBB pic.twitter.com/WeVEP2JxPw— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) February 15, 2020
На счету Ивана Проворова 29 (11+18) очков в 59 матчах.
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