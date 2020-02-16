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Проворов забил 11-й гол в сезоне. Иван мощным щелчком пробил Василевского

01:35
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«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НБА принимает «Филадельфию» (3:1, конец второго периода). На 29-й минуте 11-й гол в сезоне забил защитник гостей Иван Проворов. Он реализовал удаление Никиты Кучерова, пробив Андрея Василевского.

На счету Ивана Проворова 29 (11+18) очков в 59 матчах.

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