Проворов забил 11-й гол в сезоне. Иван мощным щелчком пробил Василевского

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НБА принимает «Филадельфию» (3:1, конец второго периода). На 29-й минуте 11-й гол в сезоне забил защитник гостей Иван Проворов. Он реализовал удаление Никиты Кучерова, пробив Андрея Василевского.

На счету Ивана Проворова 29 (11+18) очков в 59 матчах.