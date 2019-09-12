Проворов ведет переговоры о контракте с «Филадельфией»

Российский защитник, ограниченно свободный агент Иван Проворов ведет переговоры о контракте со своим последним клубом — «Филадельфией».

Как информирует журналист TSN Боб Маккензи, сегодня стороны ведут интенсивные переговоры, чтобы завершить сделку. Рассматриваются варианты как с трехлетним, так и с шестилетним контрактом.

22-летний россиянин в прошлом сезоне провел 82 матча за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ и 26 (7+19) очков.

PHI and RFA D Ivan Provorov working hard today to try to finalize a contract. Three and six year deals both still on the table. Talks continue. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 12, 2019

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