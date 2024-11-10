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Сегодня, 07:27

Проворов в матче с «Лос-Анджелесом» забросил первую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

27-летний россиянин забросил шайбу на 41-й минуте и сделал счет 2:3.

На данный момент на счету Проворова 4 (1+3) очка в 13 матчах сезона.

Иван Проворов
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
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3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
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Флорида – Филадельфия
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Торонто – Монреаль
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