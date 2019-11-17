Проворов убойным щелчком забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

«Филадельфия» принимает «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, после первого периода). На 20-й минуте отличился российский защитник «летчиков» Иван Проворов. Он забросил четвертую шайбу в сезоне. В 20 встречах на его счету 12 (4+8) очков.

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