Проворов сравнял счет в матче «Филадельфии» с «Анахаймом»

«Филадельфия» сравняла счте в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

В начале третьего периода голом отметился российский защитник Иван Проворов. Для него эта шайба стала восьмой в этом сезоне.