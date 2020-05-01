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Проворов рассказал, как проходит самоизоляция

05:32
Иван Проворов. Фото nhl.com
Иван Проворов. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, что даже на самоизоляции нашел каток, где можно кататься. Россиянин ежедневно по полдня проводит индивидуальные тренировки.

— Нахожусь сейчас в Уилкс-Бэрри в гостях у семьи, с которой прожил свои первые два с половиной года в Штатах, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Проворова. — Занимаюсь в зале, поддерживаю форму и просто тусуюсь со своей приемной хоккейной семьей. К счастью, у меня даже есть возможность покататься на катке рядом с городом. Это совсем небольшой частный каток, размером максимум с теннисный корт. Для полноценных тренировок он не подходит, но зато я катаюсь там совершенно один, так что все правила социального дистанцирования соблюдаю. Примерно полдня уделяю тренировкам, а остальные полдня — моим приемным братьям и сестрам.

Радостно было на днях услышать, что скоро нам, возможно, разрешат вернуться к тренировкам хотя бы в небольших группах, а затем и к командным занятиям, чтобы закончить сезон. По поводу безопасности я не так уж волнуюсь, потому что уверен, что лига позаботится обо всем необходимом, чтобы никто не заразился, чтобы все были в сохранности, и чтобы доиграть чемпионат наилучшим возможным образом.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/provorov-skating-in-wilkes-barre-enjoying-company-of-his-billet-family/c-316783296

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