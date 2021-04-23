Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (2:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой стал российский защитник Иван Проворов, который отметился двумя голевыми передачами. Второй звездой признан нападающий Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль. Возглавил тройку лучших вратарь Брайан Эллиотт, сделавший 33 сэйва.