Проворов признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Филадельфия»
08:53
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2 ОТ). 24-летний хоккеист стал автором победной шайбы в овертайме.
Второй звездой признан нападающий «Флайерз» Джеймс ван Римсдайк, который оформил дубль.
Замкнул тройку лучших вратарь «Филадельфии» Мартин Джонс, который отразил 34 броска и заработал коэффициент 94,44.
Проворов в этом сезоне провел 30 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.
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