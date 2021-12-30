Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2 ОТ). 24-летний хоккеист стал автором победной шайбы в овертайме.

Второй звездой признан нападающий «Флайерз» Джеймс ван Римсдайк, который оформил дубль.

Замкнул тройку лучших вратарь «Филадельфии» Мартин Джонс, который отразил 34 броска и заработал коэффициент 94,44.

Проворов в этом сезоне провел 30 матчей, в которых набрал 12 (3+9) очков.