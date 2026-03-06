Проворов признан первой звездой матча «Коламбус» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Флорида» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский защитник Иван Проворов. 29-летний россиянин забил один гол и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал форвард Матье Оливье, который оформил дубль. Третья звезда — Джет Гривз, отразивший 26 из 28 бросков по своим воротам.

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