Проворов набрал два очка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
04:57
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов заработал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». После двух периодов его команда ведет 5:1.
Россиянин принял участие в голевой комбинации, которая привел к шайбе Джастина Брауна. Также он отдал результативный пас на Кэма Эткинсона.
Make that ? goals for Cam Atkinson tonight! And this one comes shorthanded ? pic.twitter.com/otAOwrj2yT— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) December 15, 2021
Когда «летчики» были в меньшинстве, Проворов вывел своего нападающего один на один, и тот успешно реализовал свой шанс.
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