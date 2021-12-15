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Проворов набрал два очка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

04:57
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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов заработал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». После двух периодов его команда ведет 5:1.

Россиянин принял участие в голевой комбинации, которая привел к шайбе Джастина Брауна. Также он отдал результативный пас на Кэма Эткинсона.

Когда «летчики» были в меньшинстве, Проворов вывел своего нападающего один на один, и тот успешно реализовал свой шанс.

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