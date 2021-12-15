Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов заработал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». После двух периодов его команда ведет 5:1.

Россиянин принял участие в голевой комбинации, которая привел к шайбе Джастина Брауна. Также он отдал результативный пас на Кэма Эткинсона.

Make that ? goals for Cam Atkinson tonight! And this one comes shorthanded ? pic.twitter.com/otAOwrj2yT — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) December 15, 2021

Когда «летчики» были в меньшинстве, Проворов вывел своего нападающего один на один, и тот успешно реализовал свой шанс.