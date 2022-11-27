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Сегодня, 04:03

Проворов набрал 200-е очко в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Иван Проворов.
Фото ХК «Филадельфиия»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

25-летний россиянин отметился результативной передачей на Лукаша Седлака, который сделал счет 1:1.

Для Проворова эта передача стала 200-м очком в НХЛ. На его счету 200 (60+140) очков в 472 матчах лиги.

Иван Проворов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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