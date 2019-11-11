Проворов и Маршан обменялись ударами клюшкой. Видео
07:31
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Филадельфии» — 2:3. На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова показатель полезности «-1», 3 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блокшота за 27.26 на льду — первое время среди полевых игроков. Также в одном из моментов после остановки игры он ударил клюшкой Брэда Маршана — канадец тут же нанес ему удар в спину.
Exchange between Ivan Provorov and Brad Marchand. #PHIvsBOS pic.twitter.com/rYMSSlFcAQ— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 11, 2019
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